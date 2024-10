Cattolica, spaccio di cocaina: 25enne arrestato

La Compagnia Carabinieri di Riccione ha intensificato i servizi di controllo del territorio ponendo particolare attenzione al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

Nelle scorse settimane sono giunte segnalazioni circa movimenti sospetti di persone da parte dei residenti di Cattolica, insospettiti dal viavai di individui in una strada nei pressi del lungomare. Sono stati così predisposti servizi di osservazione che, dopo alcuni giorni, hanno consentito ai militari di individuare un ragazzo, risultato successivamente un 25enne di origini albanesi. Nel pomeriggio di ieri, i militari hanno deciso di intervenire, facendo scattare il blitz: sottoposto a controllo in strada, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. Le successive ricerche hanno consentito ai Carabinieri di individuare il nascondiglio dove il giovane occultava la droga, rinvenendo e sequestrando ulteriori 29 dosi, per un totale di quasi 20 grammi del medesimo stupefacente. Sequestrato inoltre denaro contante e materiale utile per il confezionamento.

La persona indiziata del reato di detenzione di stupefacenti è stata tratta in arresto e trattenuta presso le locali camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissata per oggi.