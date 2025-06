Cattolica, sorpreso a spacciare cocaina nelle cabine del bagno al mare: 22enne arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno tratto in arresto un 22enne di origini albanesi per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Intorno alle 22, i militari notavano sulla passeggiata ciclo-pedonale antistante gli stabilimenti balneari, un giovane agitato al cellulare. Postisi in osservazione, vedevano sopraggiungere poco dopo uno sconosciuto che avvicinatosi lo invitava a seguirlo, dirigendosi verso il retro delle cabine dell’adiacente stabilimento balneare. Tutta la sequenza veniva monitorata dai Carabinieri che, giunti sul retro delle cabine, assistevano alla cessione di cocaina.

I militari intervenivano e bloccavano i due, accompagnandoli in caserma per l’identificazione e la redazione degli atti. La perquisizione personale del presunto pusher permetteva di rinvenire, occultato all’interno delle tasche dei pantaloni, un involucro contenente 5 dosi di cocaina, oltre alle 3 appena cedute all’acquirente e la somma in contanti di 310 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro insieme allo stupefacente.

All’acquirente veniva contestata la sanzione amministrativa della detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, mentre il 22enne albanese è stato dichiarato in stato di arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trattenuto presso le camere di sicurezza di Cattolica in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.