Cattolica si fa bella per la MotoGp: venerdì “Rider Talk” con i piloti del Motomondiale

Una griglia di partenza come quelle del circuito con le moto schierate, sfilate, esposizioni, prove di guida delle minimoto, concerti e un coinvolgente “Rider talk” con i piloti del motomondiale intervistati dal giornalista Rosario Triolo e dai campioni Mattia Pasini e Andrea Migno.

Cattolica ha già acceso i motori in vista del week end più rombante dell’anno. In occasione della settimana del MotoGp, anche la Regina si è vestita a tema “circuito”, con “Cattolica ride week”, un calendario di iniziative che animeranno le principali vie della città, da viale Fiume a viale Dante e piazza Primo Maggio. In viale Fiume, è stata ricreata una griglia di partenza, dove saranno schierate la Ducati Desmosedici GP, la KTM ufficiale, la Yamaha del team Prima Pramac, la moto del Team Fantic Moto2 e quella del Sic 58 Racing Team. Un sogno per i tifosi e non, che potranno provare l’emozione di trovarsi davanti a una riproduzione di un vero Gran Premio, grazie al contributo di Wrs e del Ceo Nicolas Zavoli che ha voluto fortemente anche il “Rider talk”, un’occasione unica per gli appassionati di poter incontrare i loro beniamini, tra cui Miguel Oliveira, Aron Canet, Celestino Vietti, Michele Pirro, Matteo Ferrari, Luca Lunetta e Mattia Casadei.

“Cattolica è terra di motori, ha una lunga storia legata al mondo delle due ruote – commenta l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci –. E anche quest’anno, per la MotoGp, abbiamo realizzato un ricco cartellone di eventi attraverso i quali raccontare il gusto di vivere il nostro territorio e quella passione che da sempre è la benzina di questa disciplina e del mondo che le ruota attorno. Un programma d’eccezione frutto della preziosa sinergia tra gli uffici del Comune e gli operatori economici della città. Un grazie di cuore al nostro main sponsor Nicolas Zavoli Ceo della Wrs per la passione e dedizione che ha per questo sport e per la nostra città. E grazie agli esercenti per il loro contributo. Il MotoGp è un evento importante per il nostro incoming, oltre che come vetrina per la visibilità e promozione di Cattolica e del territorio”.

“La Rider Talk durante la Cattolica Ride Week è un sogno che diventa realtà – commenta Nicolas Zavoli, Ceo della Wrs, azienda cattolichina specializzata nella distribuzione e nella produzione di componenti speciali per moto -: portare i campioni e le moto del Motomondiale nel cuore della nostra città, per condividere con i tifosi un’emozione che va oltre il circuito. Voglio ringraziare il Comune di Cattolica per averci concesso questa opportunità e tutti i team e piloti che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi”.