Cattolica, scuola al freddo ma nei convettori c’erano penne, matite e gomme. “Gesti irresponsabili”

CATTOLICA. A Cattolica, un’aula di una scuola è rimasta al freddo, ma non per il malfunzionamento dell’impianto: qualcuno aveva infilato penne, matite e gomme dentro i convettori, causando così il blocco e la rottura del ventilatore. E sono stati danneggiati anche i dispositivi di comando e controllo del termoventilatore. Dunque “gesti irresponsabili a danno del patrimonio pubblico e, in special modo, della scuola”, commenta il vice sindaco e assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini che, dopo la segnalazione del riscaldamento fermo arrivata stamane dalla dirigenza scolastica, ha chiesto l’intervento dei tecnici, che poi hanno fatto la scoperta. “Mi preme sottolineare che i ventilconvettori all’interno delle aule sono stati sostituiti due anni fa e che le macchine attualmente in funzione sono completamente nuove”, rimarca il vicesindaco.

I tecnici insieme all’idraulico e al personale ausiliario della scuola “hanno rinvenuto tutti quegli oggetti all’interno dei termosifoni dell’aula”, ribadisce, sottolineando che in “un paio di ore abbiamo ripristinato l’impianto alla normalità”. Detto ciò, però “molto dispiaciuti e amareggiati per la condotta che si è verificata e chiediamo la massima collaborazione ai rappresentanti di classe e ai genitori nell’affrontare insieme questa vicenda, parlandone a casa come a scuola, con i ragazzi e le ragazze. La scuola è di tutti e dobbiamo insegnare ai nostri figli e studenti che tutti noi, adulti e piccoli, dobbiamo prendercene cura. Chi commette questi gesti danneggia se stesso e l’intera comunità”, chiosa.