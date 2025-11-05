Cattolica. Sabato la “Passeggiata dei 100 cani”

Un pomeriggio in compagnia degli amici a quattro zampe per sensibilizzare sull’adozione dai canili, sulla pet-therapy e promuovere la cultura del rispetto e del benessere animale. Fa tappa a Cattolica la “Passeggiata 100 cani”, giunta alla sua quarta edizione. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale, vedrà protagonisti gli amanti dei cani e i loro fedeli compagni pelosi.

L’appuntamento è per sabato 8 novembre alle ore 15 in piazzale Primo Maggio. La passeggiata è gratuita, non richiede iscrizione ed è aperta anche a chi non può portare il proprio cane. A guidare i partecipanti sarà Filippo Capriotti, youtuber e creator molto amato dai follower, insieme ai suoi tre collie divenuti celebri sui social: Mery, Shirley e Blue.

La Passeggiata 100 cani si svolge in collaborazione con il canile di Rimini “Stefano Cerni”, che porterà i suoi ospiti in cerca di famiglia, con le associazioni Be Kind e Animalì, e con il fondamentale sostegno di Babalù e Oasy Italia, che distribuiranno omaggi per tutti i partecipanti. A immortalare il pomeriggio saranno gli scatti della fotografa Erica Castiglioni.

“Siamo lieti di ospitare questa edizione della Passeggiata 100 cani – dichiara l’assessora ai diritti degli animali Claudia Gabellini –. Cattolica è una città pet-friendly e promuove attraverso iniziative concrete la relazione con gli animali da affezione. I nostri amici a quattro zampe sono diventati parte integrante delle nostre famiglie. Questa camminata è una splendida occasione per celebrare l’amore per questi animali, un amore che ci restituiscono in modo incondizionato, e anche per trovare una famiglia a chi è ospite del canile. Ringraziamo Filippo Capriotti per la passione e l’impegno che dedica a questo evento e al suo amore per i cani. Vi aspettiamo sabato!”.

Per chi porterà il proprio cane è richiesto solamente il guinzaglio.