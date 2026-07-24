Cattolica. Rubati i peluche dei bimbi, appello della famiglia: «Ridateceli»

Ci sono oggetti che pur non avendo un reale valore economico, possono averne uno affettivo davvero importante, tanto da spingere a lanciare un appello pubblico.

È così, ad esempio, per la famiglia Gerich che, nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso, si è vista scassinare la propria automobile. «Si trovava nel parcheggio dell’Acquario di Cattolica - racconta Stefan Gerich -. Oltre ad alcuni oggetti di poco valore, i ladri hanno portato via qualcosa che per noi è inestimabile: i peluche dei nostri bambini. Si tratta di pupazzi a cui sono molto legati, alcuni dei quali cuciti a mano dalla loro nonna, purtroppo scomparsa, il che rende questa perdita ancora più dolorosa. Mia figlia, ad esempio, era abituata ad abbracciare il cane e il koala ogni sera per addormentarsi. Le ho regalato il cane perché, quando era molto piccola, aveva paura di volpi e lupi e il cane l’ha aiutata a superare questa paura».

È probabile che i ladri si siano sbarazzati in breve tempo degli oggetti che abbiano ritenuto privi di valore economico, gettandoli in qualche cassonetto o in qualche angolo di Cattolica o dei Comuni limitrofi. La famiglia, a Cattolica di passaggio, per visitare l’Acquario, ha proseguito il viaggio. La speranza è però quella che, grazie a social o passaparola, riescano a recuperare i peluche tornando verso casa. La famiglia offre anche una ricompensa. Chi dovesse trovare i pupazzi può scrivere a s.gerich@gmx.de.