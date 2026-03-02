Cattolica, Rolex da 105mila euro e soldi falsi: la truffa da film del baby ladro

Cattolica
Lo “strappo” di un Rolex
Un episodio di cronaca che sembra uscito dalla sceneggiatura di un film d’azione, ma che purtroppo riflette una realtà sempre più frequente nelle località della Riviera: il furto di beni di lusso attraverso raggiri orchestrati nei minimi dettagli. Protagonista della vicenda è un 17enne residente a Roma, già noto alle forze dell’ordine, tratto in arresto nel centro di Cattolica dai Carabinieri della Compagnia di Riccione con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

