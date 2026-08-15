Cattolica, rissa tra famiglie finisce a coltellate dopo un diverbio stradale

CATTOLICA. Una precedenza mancata, qualche insulto e una discussione che sembrava destinata a finire lì. Invece, poche ore dopo, quello che era nato come una banale lite tra automobilisti si è trasformato in una violenta rissa che ha coinvolto anche le rispettive famiglie, culminata con una coltellata alla gamba di uno dei contendenti. È accaduto a Cattolica, dove sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri. Tutto è iniziato nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle 17.30. Due automobilisti, entrambi residenti in città, si sono trovati a discutere per una questione di precedenza lungo una delle strade cittadine. Un incrocio affrontato in modo diverso da come avrebbe voluto l’altro conducente, una frenata e poi gli inevitabili scambi di accuse. Dalle parole si è passati agli insulti, ma dopo pochi minuti i due si sono allontanati, dando l’impressione che la vicenda fosse finita con il classico litigio tra automobilisti.

Non era così. A distanza di circa due ore, intorno alle 20, la situazione è infatti tornata a esplodere, questa volta con un numero ben maggiore di persone coinvolte.

La discussione tra i due conducenti ha finito per trascinarsi dietro anche i rispettivi familiari, arrivati sul posto per sostenere le proprie ragioni. In pochi istanti, il confronto si è trasformato in una vera e propria rissa.

Urla, spintoni e accuse reciproche hanno animato la strada, attirando l’attenzione dei tanti passanti. Una situazione sempre più concitata, fino a quando, nel mezzo del parapiglia, è comparso un coltello.

Uno dei contendenti è stato colpito a una gamba, riportando una ferita che ha fatto immediatamente scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati a riportare la calma e a ricostruire quanto accaduto. Insieme ai militari è arrivato anche il personale del 118, che ha prestato le prime cure al ferito. L’uomo è stato quindi accompagnato in ospedale, dove la ferita alla gamba è stata medicata e suturata. Le sue condizioni non sarebbero risultate gravi.

Dietro la lite scoppiata per strada potrebbe però esserci qualcosa di più antico di una semplice precedenza mancata. Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, infatti, le persone coinvolte sarebbero appartenenti a famiglie del posto e tra i due nuclei ci sarebbero vecchi dissidi. Un elemento che, se confermato dagli accertamenti, potrebbe spiegare perché una discussione nata nel traffico sia rapidamente degenerata fino alla violenza.

Ora toccherà agli investigatori dell’Arma fare chiarezza sulla dinamica e soprattutto sui ruoli ricoperti dalle diverse persone presenti durante la rissa. Si dovrà stabilire chi abbia partecipato attivamente alla colluttazione e chi, invece, sia intervenuto soltanto successivamente. Al vaglio dei carabinieri ci sono le testimonianze delle persone presenti, le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona e la ricostruzione dei momenti che hanno preceduto l’aggressione.