Cattolica, Regina Fumetti Festival: si parte con la mostra “Il Giovane Paz” e sabato arriva Zerocalcare

Su il sipario sul Regina Fumetti Festival, domani, giovedì 11 aprile. Ad aprire l’evento, sarà la mostra “Il Giovane Paz”, dedicata al genio Andrea Pazienza, con la cerimonia di inaugurazione alle ore 17.30 alla Galleria Santa Croce con la Sindaca Franca Foronchi, l’assessore Federico Vaccarini, il direttore artistico Alessandro Baronciani, la direttrice dei Teatri e servizi culturali Simonetta Salvetti, la direttrice del Museo della Regina e Galleria Santa Croce Laura Menin, la curatrice della mostra di Pazienza Milena Becci. Dopo il successo della prima edizione, Cattolica è quindi di nuovo pronta a tuffarsi nel mondo del fumetto e quest’anno con ospiti d’eccezione tra cui Zerocalcare, la band Tre Allegri Ragazzi Morti, il noto divulgatore Bressanini, tanti altri e tanto altro.

Ma il primo giorno del Festival vi catapulta subito in una full immersion nell’arte del fumetto. Alle 19.30 si taglia il nastro di un’altra mostra, alla galleria dell’Acquasalata dal titolo “Le colonne delle sirene”, otto immagini di sirene - simbolo della rassegna ma anche della città di Cattolica - che vestiranno il colonnato della galleria, un concetto nuovo di mostra che ha alla base l’idea di contaminazione degli spazi urbani. Le opere, a firma di Davide Toffolo, Ale Giorgini, Giorgia Annibalini, Elisa Menini, Luisa Torchio, Leonardo Mazzoli, Guido Brualdi, Alessandro Baronciani, sono delle vere e proprie affissioni pubbliche, da osservare mentre vi si passa davanti.

Si parte quindi giovedì 11, alle 17.30, con il taglio del nastro della mostra dedicata a Pazienza, a cura di Milena Becci e Nicola Mattoscio, e in collaborazione con Fondazione Pescarabruzzo e CLAP Museum. La mostra IL GIOVANE PAZ!, raccoglie alcuni dei lavori degli anni vissuti a Pescara importantissimi per tracciare il suo purtroppo breve percorso artistico. Presente anche, tra gli altri, un dipinto realizzato in occasione della sua prima mostra personale da “Convergenze” del 1975 dal titolo Mentre l’occhio di Dio ti guarda, tu guardi la mia fidanzata? Sarà inoltre esposta una storia inedita del 1974, mai pubblicata, dal titolo Sulla via della seta, scartata da Linus prima della creazione de Le straordinarie avventure di Pentothal. Un Pazienza degli anni di transizione, quindi, nel limbo, prima della sua grande opera. Il percorso continua, dopo gli anni pescaresi, con tavole e disegni realizzati tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, seguendo parte del suo cammino artistico. Tra queste un preliminare di copertina per la celebre rivista Frizzer n.3, pubblicata dall’editore Primo Carnera nel giugno del 1985, e il disegno eseguito da Pazienza per il suo celebre dipinto, sempre del 1985, esposto nella mostra collettiva AmoRoma. L’ombra dell’erotismo, sempre viva nella produzione di Paz, chiuderà il cammino nella Galleria cattolichina attraverso alcune delle tavole originali poi racchiuse nel volume Pazeroticus. Divertenti e dissacranti sono parte fondamentale della produzione di Andrea Pazienza e, lontane da qualsivoglia idea romantica, stabiliscono un’idea di bellezza e oscenità allo stesso tempo. (Mostra visitabile fino al 2 giugno con un’apertura straordinaria durante le giornate del Regina Fumetti Festival (dall’11 al 14 aprile), dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15.30 alle ore 19.

Venerdì 12 aprile, alle 16.30, al Centro Culturale Polivalente, con “I Racconti dell’errore”, una lezione illustrata di Ale Giorgini, mentre alle 17.30, sarà il turno del lezione disegnata di Alberto Alpo Polita “Come ti faccio un festival a fumetti”. Alle 18.30, allo Snaporaz, di scena il reading di fumetti “Le lanterne di Momotaro” di Elisa Menini, che sarà seguito da aperitivo e firmacopie accompagnato dal Dj set di Cobra. Alle 20.30, il Teatro della Regina ospiterà l’Opening Act sulle Graphic novel di Dr. Pira. Alle 22, grandi protagonisti della serata, i Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno scelto Cattolica come prima data del loro nuovo tour per festeggiare i 30 anni dell’ unica band nata dai fumetti. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere con i disegni dal vivo di Maicol & Mirco, Dr Pira, Elisa Menini, Joe1, Vaga, Ale Giorgini e Alessandro Baronciani.

Sabato arriva Zerocalcare

Sabato 13, si ricomincia alla Biblioteca CCP dove alle 16.30 con “Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast” di Giulio D’Antona e Guido Brualdi ai disegni. Alle 17 la visita guidata Mostra di un Editore: J-Pop Manga insieme a Marco Schiavone. Poi si passa allo Snaporaz con il Reading di fumetti, alle 18.30, “Hai rubato anche tu questo disegno?” di Alessandro Ripane (aperitivo e firmacopie con Dj set Cobra). Clou della seconda giornata, al Teatro della Regina con l’opening act, alle 21, “10 anni di Sassi”, presentazione del libro disco disegnato della super cantautrice Maria Antonietta. E alle 22 su il sipario sullo spettacolo di Zerocalcare, “Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse”.

Domenica 14, il Festival torna al Teatro della Regina dove, alle 17.30, saluta il pubblico della seconda edizione con la lezione illustrata “Dr. Neutron”, con Dario Bressanini e disegnata da Luca Bertelè.