Cattolica, rapina al supermercato: i Carabinieri scoprono i ladri e durante l’operazione arrestano un ricercato

I Carabinieri di Cattolica hanno scoperto i due presunti autori di una rapina in un supermarket del luogo e di eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di un terzo individuo. Tutto è iniziato quando un uomo, sorpreso a trafugare generi alimentari, per guadagnarsi la fuga ha colpito con uno schiaffo un dipendente dell’esercizio commerciale, dileguandosi poi a bordo di un ciclomotore condotto da un complice che lo attendeva all’esterno.

Grazie ai tempestivi accertamenti, i militari hanno individuato il mezzo utilizzato per la fuga, rintracciandolo nei pressi di un’abitazione. Durante l’appostamento, l’attenzione dei Carabinieri è stata catturata da un 31enne di origini albanesi, già noto alle Forze dell’Ordine, visto uscire da quello stabile. Fermato con una dose di cocaina lo straniero è risultato destinatario di un ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Rimini per il reato di reingresso illegale in Italia; l’uomo, quindi, è stato portato presso la locale Casa Circondariale.

A quel punto, i militari hanno deciso di accedere nell’appartamento sospetto, avvalendosi del supporto dei Vigili del Fuoco poiché gli occupanti si rifiutavano di aprire la porta. Una volta all’interno, il personale dell’Arma ha proceduto all’identificazione dei due presunti autori della rapina: un 47enne italiano e un 24enne di origini russe.

La successiva perquisizione ha confermato i sospetti investigativi: oltre ai caschi e ai capi d’abbigliamento verosimilmente utilizzati nella rapina, sono state rinvenute e sequestrate alcune biciclette elettriche e un monopattino di sospetta provenienza furtiva.

Pertanto, i due sono stati denunciati a piede libero alla Procura di Rimini per l’ipotesi di rapina impropria in concorso. Il 47enne dovrà inoltre rispondere di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, quest’ultimo reato contestato in relazione alla dose di droga precedentemente sequestrata al cittadino straniero. I beni sottratti al supermercato sono stati interamente recuperati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre per gli oggetti sequestrati sono in corso accertamenti per risalire alle persone verosimilmente derubate.