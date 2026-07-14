Cattolica premiata dai pediatri: è ancora Bandiera Verde per i più piccoli

Dopo la Bandiera Blu, Cattolica fa il bis e si tinge anche di verde. La Regina dell’Adriatico ha conquistato ufficialmente la Bandiera Verde 2026, il prestigioso riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alle località di mare che offrono spiagge, servizi e accoglienza a misura di bambini e famiglie.

A ritirare il vessillo sabato scorso, 11 luglio, durante la cerimonia ufficiale svoltasi a Termoli, è stato l’assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo. Il premio è stato consegnato dal sindaco della città molisana Nicola Balice, insieme all’assessora all’ambiente Silvana Ciciola e al professor Italo Farnetani, pediatra e ideatore del riconoscimento.

Grande la soddisfazione per l’amministrazione comunale. L’assessore Romeo ha sottolineato come questo sigillo premi una città da sempre attenta al benessere dei più piccoli, grazie a spiagge sicure, servizi eccellenti e un’accoglienza di alta qualità. Si tratta di un traguardo collettivo che appartiene all’intera comunità: dai bagnini agli albergatori, fino alle associazioni locali. L’obiettivo per il futuro è continuare a investire su accessibilità, inclusione e qualità, nella ferma convinzione che una città ideale per i bambini sia, alla fine, una città migliore per tutti.