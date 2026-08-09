Cattolica, picchiato dal branco e rapinato: 21enne finisce in ospedale con la mandibola fratturata

Nuova notte di violenza in Riviera. Intorno alle 2.30 della scorsa notte, in via Gran Bretagna nei pressi del Parco Navi, un ragazzo di 21 anni originario di Treviso e stagionale a Gabicce Mare è stato accerchiato, straziato di botte e rapinato del portafoglio da un gruppo di quattro o cinque sconosciuti. I malviventi gli hanno persino strappato la maglietta di dosso prima di fuggire. Soccorso dal 118 e dai Carabinieri di Cattolica, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Riccione: ha riportato ferite gravissime e una frattura multipla alla mandibola che richiederà un intervento chirurgico. Disperato lo sfogo social della madre, che parla di un volto “massacrato e irriconoscibile”, ringraziando però una donna che ha donato una maglietta al figlio in ospedale. I militari stanno ora analizzando le immagini delle telecamere della zona per risalire ai responsabili.