Cattolica, Piazza Sparacca: via ai lavori di riqualificazione

Piazza Sparacca, al via i lavori di riqualificazione. Il piano di manutenzione della rete viaria della città prosegue con un nuovo intervento su un’altra area di Cattolica che da anni necessitava di un restyling strutturale. Ruspe e operai sono al lavoro per le prime opere di scavo. Secondo il progetto, la nuova piazza Sparacca sarà più verde. Verranno infatti realizzate aiuole che ospiteranno piante e alberi. Nello specifico saranno messe a dimora sette alberi di melia. Le piantumazioni non comportano la diminuzione dei posti auto esistenti. Il restyling consegnerà alla città una rinnovata area urbana ancora più funzionale e arricchita di essenze che contribuiranno a ridurre le isole di calore attraverso l’ombreggiamento e la traspirazione e ad abbattere l’inquinamento con l’assorbimento della Co2.

Ora si parte con la realizzazione di cordoli e caditoie, poi, con le temperature adeguate, si procederà all’asfaltatura. Oltre alle aiuole, sarà realizzato uno spartitraffico. A completare l’opera, il rinnovamento di tutta la segnaletica, verticale e orizzontale. Gli interventi termineranno entro aprile 2026. Il costo dell’opera è di 50mila euro.

“Siamo partiti anche con questo nuovo tassello del piano di manutenzione della rete viaria cittadina – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Con questi interventi Piazza Sparacca sarà più bella, sicura e funzionale”.