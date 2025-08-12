Cattolica piange Vasco Patrignani, giovedì 14 agosto i funerali

Cattolica piange Vasco Patrignani, per decenni è stato un punto di riferimento per tanti cattolichini, che sapevano di poterlo trovare dietro il bancone della sua bottega in via Allende quando tutti gli altri esercizi commerciali erano ormai chiusi. Aveva 82 anni. Originario di Gradara, ha vissuto a Cattolica per tutto il periodo in cui ha lavorato nella sua bottega, tornando poi a Gradara negli ultimi anni. Il 13 agosto alle 19, nella chiesa di San Giuseppe a Gradara, sarà celebrato un rosario in suo ricordo. Coloro che volessero dedicargli un ultimo saluto, potranno partecipare al funerale, che si terrà la vigilia di Ferragosto, alle 15, nella stessa chiesa.