Cattolica, parte Oceanman con quasi 700 nuotatori da tutto il mondo

Oceanman Cattolica si avvicina. Dal 23 al 25 maggio Cattolica diventa la capitale mondiale del nuoto in mare. Quasi 700 i nuotatori in acqua, provenienti da ben 51 nazioni diverse, per la quinta edizione di una manifestazione in costante crescita. «Avremo alla partenza atleti provenienti da 51 nazioni, un record che rappresenta bene quando Oceanman Cattolica sia ormai una gara conosciuta in quasi tutto il mondo», spiegano gli organizzatori, Mark Meldau (Presidente di Sharkman Triathlon A.S.D.) e Filippo Magnani (Presidente del Consorzio Riviera Sport 365).