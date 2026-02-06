Cattolica, parcheggio selvaggio a tutti i costi: le auto spostano la fioriera

CATTOLICA

Parcheggio selvaggio in via del Porto: una fioriera nuovamente spostata dalle auto. Una curiosa coincidenza, quella di ieri, che conferma i problemi legati al parcheggio selvaggio in via del Porto. Proprio mentre sulle pagine del Corriere Romagna veniva raccontato come le fioriere posizionate per evitare danni alle bocche di lupo di un’abitazione, fossero continuamente spostate dalle auto che sostano sul marciapiede, una di queste veniva trascinata per almeno un metro finendo in parte sulla carreggiata. Il fatto è stato segnalato al Comune che ha provveduto a sistemare meglio la fioriera, senza però ricollocarla al suo posto, lasciando così “scoperta” una delle bocche di lupo. I residenti chiedono da tempo, al Comune, che le tre fioriere siano fissate al suolo per evitare il ripetersi del problema.