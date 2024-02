Cattolica, palazzo dello sport e bar Parco della Pace: avanzano i cantieri

A Cattolica cantieri in pieno fermento al palazzetto dello Sport e al bar al Parco della Pace, dove le squadre di operai aggiungono ogni giorno un tassello in più nel piano dei lavori. Questa mattina, gli assessori ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni e ai Servizi socio-sanitari Nicola Romeo hanno fatto un sopralluogo nelle due aree.

Per quanto riguarda il palazzetto dello Sport sono state assemblate le maxi travi di legno di 25 metri di lunghezza. Secondo il progetto, il tetto sarà tutto in legno con solo qualche elemento in ferro di raccordo. Completate nel frattempo anche le demolizioni edili principali per procedere con le opere di divisione dei nuovi ambienti che saranno adibiti a spogliatoi, servizi e vani tecnici. “Sarà un Palazzetto davvero molto bello, nuovo e funzionale – commenta l’assessore Uguccioni - Una casa degli sport visto che ospiterà sia il basket che la pallavolo. Ma non solo. L’abbiamo pensato come una struttura versatile che si presterà bene anche come centro culturale per accogliere congressi, conferenze e piccoli concerti. Anche il palazzetto gioca un ruolo fondamentale sul tavolo dell’offerta turistica e dell’identità di Cattolica come città dell’accoglienza su più fronti”.