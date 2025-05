Cattolica, palazzetto dello sport: ecco il nuovo parquet

Pronto il nuovo parquet del palazzetto dello sport di Cattolica. “Un altro importante passo avanti nei lavori a questa struttura che diventerà più moderna, efficiente, sostenibile e versatile – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni - avremo un palazzetto che sarà infatti non solo un punto di riferimento per la pratica quotidiana dello sport, ma anche per ospitare competizioni, manifestazioni e appuntamenti turistici che daranno nuova energia all’economia e all’immagine della nostra città. Si tratta di un investimento importante per il futuro di Cattolica che continua a crescere e a credere nello sport come strumento di inclusione, benessere e promozione del territorio”.