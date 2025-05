Cattolica, ok per il finanziamento del metromare. La sindaca. «Fondamentale per turismo e commercio»

CATTOLICA. La giunta comunale di Cattolica ha dato l’ok alla presentazione dell’istanza di finanziamento del terzo tratto del metromare, da Riccione a Cattolica con fermata al Parco Le Navi. È un’opera da oltre 100 milioni di euro ritenuta “fondamentale per il nostro turismo e commercio” dalla sindaca Franca Foronchi. L’istanza sarà inviata al ministero entro il 31 maggio e entro l’anno potrebbe arrivare il via libera al finanziamento. Con l’approvazione da parte della giunta cattolichina ora il Comune di Misano, che è capofila del progetto, potrà infatti allegare la documentazione tecnico-amministrativa alla richiesta di finanziamento da presentare al ministero. “Un investimento che sarà interamente coperto con fondi Pnrr- aggiunge la sindaca- Aspettiamo da anni che questo progetto diventi realtà”. In attesa che vengano realizzati trasporti diretti, “il metromare potrà collegarci meglio anche all’aeroporto di Rimini. È un’opera moderna, funzionale e sostenibile, che si avvale di veicoli a trazione interamente elettrica e quindi a emissione zero”. Col metromare, conclude Foronchi, “Cattolica sarà collegata in modo veloce alla fiera di Rimini e questo ci permetterà di intercettare anche quel tipo di flusso a beneficio delle nostre strutture ricettive”, sottolinea Foronchi.