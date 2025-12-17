Cattolica, “niente campagne pubblicitarie, facciamo una donazione ad anziani e bisognosi”: lo spirito del Natale di 12 commercianti

Il grande cuore di dodici commercianti di Cattolica. Hanno scelto di vivere il vero senso del Natale, scegliendo di non investire in campagne pubblicitarie, concorsi a premi o iniziative promozionali, ma di destinare parte delle proprie risorse come dono verso chi ha più bisogno, mettendo in campo due azioni concrete di solidarietà: un contributo di 1.000 euro al Fondo di solidarietà sociale per le famiglie bisognose del Comune di Cattolica e l’acquisto di piccoli doni per gli ospiti della Casa di Riposo “La Quiete”, per portare un sorriso e un momento di serenità agli anziani della comunità. A ricevere la delegazione dei commercianti in Sala Giunta di palazzo Mancini, lunedì 15 dicembre, è stata l’assessora al Turismo e alle Attività economiche Elisabetta Bartolucci, a cui è stato consegnato simbolicamente un grande assegno da 1.000 euro a testimonianza dell’elargizione.

I doni destinati agli ospiti della Casa di Riposo saranno invece consegnati mercoledì prossimo.

“Sono profondamente grata a questo gruppo di commercianti – commenta l’assessora Bartolucci - che, di propria iniziativa, ha deciso sotto Natale di compiere un gesto di solidarietà per la nostra comunità, destinando una parte delle proprie risorse a chi ne ha più bisogno. È un gesto che scalda il cuore e che dimostra quanto il tessuto commerciale di Cattolica sia legato al proprio territorio”.

La particolarità di questo gruppo è che non si tratta ancora di un’associazione formalmente costituita. Tutto è nato lo scorso Natale, quando gli stessi commercianti si sono uniti per la prima volta attorno a un’iniziativa comune: il “Golden Ticket”. Il valore di fare rete è sistema dove l’unione genera energia, idee e opportunità. Tanto che all’inizio del prossimo anno si costituiranno formalmente in associazione.

“La coesione di questo gruppo sta già portando a sviluppare sinergie e nuove possibilità di lavoro – spiega Davide Ferrero, che attualmente coordina il gruppo e ne cura la comunicazione - e siamo fiduciosi che questo possa ampliarsi sempre di più nei prossimi mesi. Ma ciò che davvero ci tiene insieme è qualcosa di più profondo: ognuno di noi ha il sincero desiderio di mettersi in prima persona per fare qualcosa di buono per la propria città. Questo ci unisce, e questo ci farà andare avanti”.

Il gruppo è aperto e desidera accogliere altri colleghi commercianti che condividano gli stessi valori: più si è, più si potrà fare per Cattolica e per chi la abita.

Ed ecco i dodici commercianti: Abbigliamento La Casa sull’Albero, Casalinghi Maison et Cadeaux, Farmacia Ballotta, Giocattoli L’Isola che non c’è, Gioielleria Bartorelli, Gruppo Pritelli, Macelleria Non solo Carne, Ottica Astolfi, Ottica Cardinale, Ottica Lisotti, Pasticceria Staccoli, Salumeria Tonino.