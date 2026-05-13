Cattolica, nella maxi-discarica abusiva c’erano anche 4 ambulanze e uno Scuolabus: 12 indagati

Dall’esterno un’attività di rimessaggio di veicoli, all’interno ben 8000 metri cubi di rifiuti illecitamente accumulati per i quali il Comune di Cattolica ha dovuto avviare, a carico dei responsabili, la procedura amministrativa finalizzata allo sgombero ad esito di ampia attività d’indagine.

Rifiuti urbani e speciali, sia pericolosi che non, quali RAEE, PFU e numerosi veicoli, fra cui quattro ambulanze di una onlus marchigiana, scuolabus nonché veicoli risultati compendio di furto, risultavano accantonati in maniera incontrollata su nudo terreno sottoposto a dilavamento di acque di prima pioggia, con conseguente pericolo di inquinamento del vicino fosso.

Questa la situazione cristallizzata dalla Guardia Costiera di Cattolica, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Forestale di Morciano su una superficie di circa 10.000 metri quadrati alla fine dell’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini iniziata nel luglio 2025 e che oggi vede risultati anche sul delicato fronte della bonifica. Indagini condotte fra appostamenti e acquisizione di immagini anche a mezzo di droni che hanno portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura riminese, consentendo di accertare i gravi illeciti in materia ambientale, interrompendone la continuazione.

Sono dodici le persone indagate a vario titolo tra responsabili dell’area, utilizzatori abituali e persino gestori di container diretti in Africa. Al buon esito dell’operazione ha contribuito il supporto operativo dei militari della Guardia Costiera di Rimini, Cesenatico e Riccione, del Nucleo Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna e della Tenenza Carabinieri di Cattolica.