Cattolica, nasce un pinguino all’Acquario e il pubblico sceglierà il nome VIDEO

Venerdì 4 aprile l’Acquario di Cattolica inaugura la stagione 2025 con una gioiosa novità: nella nutrita colonia dei Pinguini di Humboldt (Spheniscus humboldti) è nato un nuovo pulcino. I genitori del piccolo sono Pic-Nick, giovane maschio nato nel 2019 all’Acquario di Cattolica, nato in una cesta, e Bhaji, classe 2009, unica tra le femmine della colonia a non essersi mai accoppiata. Ci è voluto Pic-Nick a fare scoccare la scintilla. Una bella sorpresa di Pasqua, per la struttura Costa Edutainment da venticinque anni impegnata nella divulgazione e sensibilizzazione del pubblico sulle specie minacciate.

Come già accaduto per Bilù, il primo pinguino con cittadinanza onoraria e ambasciatore della sostenibilità nel Comune di Cattolica, l’Acquario ha intenzione di coinvolgere nuovamente il suo pubblico per “battezzare” il nuovo arrivato. Una volta scelto il nome, questo verrà impresso nell’albero genealogico dei Pinguini di Humboldt, all’Ingresso Blu dell’Acquario.