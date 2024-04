Cattolica, morto Giorgio Bergnesi, il carrozziere cantante

Cattolica piange la morte di Giorgio Bergnesi, scomparso all’età di 90 anni. Una persona molto conosciuta a Cattolica e nel quartiere Ventena, dove ha a lungo lavorato e vissuto.

«Mio padre ha avuto per tanti anni la carrozzeria “La Moderna”, in via Allende – ricorda il figlio Luca -. Lo stabile lo ha costruito lui con suo babbo, dopo essere ritornato dalla Svizzera, dove ha trascorso 5 anni, lavorando sempre come carrozziere. Conosco tantissime persone che sono state suoi clienti. Ce n’è uno, ad esempio, che lo chiamava il “carrozziere cantante”, perché mio padre aveva la passione per il canto, anche mentre lavorava e lo si sentiva da lontano».

Proprio con questa bella immagine, ad esempio, lo ricorda il Comitato Ventena: «Per tanto tempo la sua voce e la sua energia ci hanno fatto compagnia e per noi oggi è un giorno molto triste».

Quella per il canto è una passione che Giorgio Bergnesi ha coltivato sin da giovane.

«Ci sono delle foto del periodo della Svizzera, poco più che ventenne – racconta il figlio Luca – che lo ritraggono cantare in teatro. A Cattolica ha iniziato come basso al Polifonico. Ha collaborato anche con La Canta. Ricordo che li chiamava l’hotel Linda e facevano le serate lì. Negli ultimi anni, d’estate, si ritrovava con gli amici in piazza Primo Maggio per cantare tutti insieme».

Il funerale di Giorgio Bergnesi terrà domani mattina, alle 10, nella chiesa di San Benedetto dove, questa sera alle 18, verrà detto il rosario. La famiglia chiede non fiori, ma donazioni, che saranno destinate all’Associazione italiana sclerosi multipla.