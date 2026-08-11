Cattolica, maxirissa tra ultras allo stadio Calbi: il Questore emette 16 Daspo

Il Questore di Rimini ha emesso sedici Daspo nei confronti di altrettanti ultras finiti sotto indagine per gli scontri avvenuti lo scorso 14 marzo nei pressi dello stadio “Giorgio Calbi” di Cattolica, in occasione del match di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano. Secondo le indagini condotte da Digos e Carabinieri, il gruppo di tifosi fanesi, arrivato nel parcheggio dell’impianto, è stato accolto da un lancio di fumogeni prima di subire l’aggressione con aste e bastoni da parte di un manipolo di soggetti travisati, storici rivali marchigiani e locali.

Durante i disordini, un tifoso ospite è stato ferito alla testa da un sasso raccolto da un vicino cantiere, riportando un trauma cranico giudicato guaribile in trenta giorni. L’attività di polizia giudiziaria, che a fine maggio ha portato a numerose perquisizioni per i reati di rissa, lesioni e travisamento, ha spinto l’Ufficio Anticrimine a firmare i provvedimenti: otto Daspo avranno una durata di due anni, mentre per altri otto ultras già noti alle forze dell’ordine e recidivi sono scattati divieti fino a otto anni con tanto di obbligo di firma.