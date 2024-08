Cattolica, manifestazione contro il taglio dei pini di via Del Giglio

CATTOLICA. Manifestazione questa mattina sulla piazza e sulle scale di ingresso al Comune di Cattolica con quasi un centinaio di persone per dire alla sindaca Foronchi di non abbattere i pini di via Del Giglio. «78 alberi sani, bellissimi verranno tagliati per una decisione della Sindaca ma l’azione è illegale», scrive Antonio Brandi, Wwf Rimini, a nome delle associazioni ambientaliste scesi in piazza. «La sentenza del Consiglio di Stato (organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo) del 27 ottobre 2022, n°9178, stabilisce che gli alberi non possono essere tagliati se non per comprovata minaccia alla pubblica incolumità, minaccia accertata dalla perizia di un tecnico riconosciuto. Non ci risulta che vi sia una perizia su ciascuno dei 78 pini che ne dimostri l’instabilità e se ci fosse all’ultimo momento avremmo molte perplessità sulla sua veridicità, quindi gli abbattimenti non possono avvenire. Questa tesi è anche il soggetto di un esposto presentato ai carabinieri Forestali e, in caso di proterva persecuzione nei confronti dei 78 pini, adiremo a vie legali nei confronti dell’Amministrazione e dei funzionari responsabili.»