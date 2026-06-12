Cattolica, maltratta i familiari e continua a frequentare la casa nonostante i divieti: 48enne errestata

I Carabinieri di Cattolica hanno tratto in arresto una 48enne domiciliata nella Valconca, gravemente indiziata del reato di violazione del provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

Il provvedimento cautelare era stato adottato nei suoi confronti soltanto nelle ore precedenti, dato che i militari dell’Arma erano intervenuti presso l’abitazione della donna a seguito di un’accesa lite domestica con il figlio convivente. Nell’occasione, i Carabinieri avevano riscontrato un clima di forte tensione, culminato con lievi lesioni riportate da entrambe le parti, tanto da rendere necessario l’intervento del personale sanitario.

Alla luce degli elementi raccolti, la 48enne era stata denunciata a piede libero per l’ipotesi di reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, con notifica della misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Nel pomeriggio del giorno seguente, tuttavia, i militari di Cattolica, coadiuvati dai colleghi del NOR di Riccione, una volta giunti presso l’abitazione verificavano la presenza della 48enne all’interno della casa, in violazione di quanto appena disposto. Gli operanti procedevano quindi al suo arresto nella flagranza di reato dopo il suo arbitrario rientro.

Al termine degli atti, veniva tradotta presso la Casa Circondariale di Forlì, a disposizione della locale Autorità giudiziaria.