Cattolica, malore sulla cyclette: muore a 67 anni mentre è in palestra

È con un tragico evento che si è aperta la giornata di ieri a Cattolica. Di prima mattina, un uomo di 67 anni è stato colpito da un malore risultato fatale mentre si allenava in palestra. A perdere la vita è stato Claudio Andreini, residente a Gabicce Mare, che già prima delle 7 era in piena attività, impegnato nei suoi esercizi di fitness in sala attrezzi, presso la palestra O2, in via Francesca Da Rimini.

All’improvviso, Andreini si è sentito male mentre faceva la cyclette, e nel giro di pochi minuti il suo cuore ha smesso di battere. Quando è successo in palestra erano presenti altre persone, che hanno chiamato i soccorsi e tentato invano di aiutare il gabiccese. Purtroppo però per Andreini non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno avuto alternativa a constatarne il decesso.

L’uomo avrebbe compiuto 68 anni in agosto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cattolica, ed è stato informato il pubblico ministero di turno, Davide Ercolani, che ha disposto il rilascio della salma, a favore dei familiari.