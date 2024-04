Cattolica. Lunga fila per vedere Zerocalcare

CATTOLICA. Centinaia di persone in fila nell’Arena. Tutti in attesa di prendere posto a teatro per assistere allo spettacolo dello special guest, il celebre illustratore Zerocalcare. Anche sabato sera, il Regina Fumetti Festival ha registrato il sold out. In prima fila, anche la sindaca Franca Foronchi e gli assessori alla cultura e lavori pubblici Federico Vaccarini e Alessandro Uguccioni. Pienone cominciato già dal pomeriggio, con le lezioni e i reading andati in scena tra il Centro Culturale Polivalente e il Salone Snaporaz. Il popolo dei fumetti si è spostato per la città seguendo il segno del Festival e il suo istrione, il direttore artistico Alessandro Baronciani. Alle 21, tutti al Teatro della Regina per il clou. Alle 21, è salita sul palco la cantautrice Maria Antonietta, protagonista di un bellissimo concerto-disegnato con cui ha celebrato i 10 anni del suo Album “Sassi”. Una performance che ha conquistato il plauso e i complimenti dell’ospite d’eccezione che ha preso il suo posto subito dopo. Applauditissimo, dopo l’originale presentazione, anche quella illustrata, di Baronciani, condita da simpatiche gag che hanno coinvolto anche la sindaca, è entrato in scena Zerocalcare, al secolo Michele Rech, con Michele Foschini nel ruolo di eccezionale spalla e intervistatore. Con il suo spettacolo “Sento le Voci! Viaggio nel Calcaverse”, l’artista di Rebibbia ha rivelato il dietro le quinte della creazione delle sue opere, dei suoi personaggi e soprattutto quello che succede in sala di registrazione con le voci. Quella dello stesso Zerocalcare, che doppia anche i suoi genitori a cui affibbia un registro da “anziani”, tra le proteste della madre (“è francese, rivendica la sua cadenza esotica e si lamenta che le faccia la voce da vecchia” ha detto Rech), ma anche le voci di grandi attori, collaboratori del fumettista, come “Valerio Mastandrea che ormai per i più giovani è quello che fa l’armadillo” o “Silvio Orlando, che ha subito accettato di lavorare con me”.

Oggi pomeriggio, ultimi appuntamenti della rassegna, sempre al Teatro della Regina, con una lezione illustrata di Tito Faraci e in chiusura quella del divulgatore scientifico Dario Bressanini.