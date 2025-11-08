Cattolica. La stilista Alberta Ferretti premiata dal Ministro Giuli per la Cultura 2025

La stilista Alberta Ferretti ha ricevuto venerdì 7 novembre il Premio Cultura 2025 di Confartigianato Emilia-Romagna dalle mani del Ministro della Cultura Alessandro Giuli. Il riconoscimento consiste in un’opera in ceramica dell’artista Mimmo Paladino, intitolata “Agamennone”.

“È una grande emozione. Essere premiata per qualcosa che ha dato così tanta vita al mio percorso è meraviglioso”, ha dichiarato Alberta Ferretti. “La creatività mi ha accompagnata in ogni passo, dandomi energia, libertà e identità. Ricevere questo riconoscimento mi riempie di gratitudine e orgoglio”.

Il Ministro Giuli ha sottolineato: “Questo premio è dedicato a chi unisce i saperi manuali alla grande creatività intellettuale, espressione autentica del mondo artigiano. È il riconoscimento perfetto per Alberta Ferretti, che come Paladino lavora trasformando la materia in bellezza e cultura. Celebriamo la manualità e la sensibilità artistica come elementi inscindibili dell’identità artigiana italiana”.

La cerimonia si è svolta nella sala Europa del Grand Hotel Majestic di Bologna.