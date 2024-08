Cattolica, la sindaca: “Via del Giglio, abbattere i pini è una soluzione sofferta ma necessaria”

Al via i lavori di riqualificazione di via del Giglio a Cattolica. “Secondo il progetto - evidenzia il Comune in una nota - il nuovo volto di una delle principali arterie di Cattolica, che mette in collegamento aree specifiche della città come asili nido e scuole elementari, avrà due ampi percorsi pedonali laterali, ottenuti stringendo la corsia carrabile e avanzando verso il centro della carreggiata le file delle alberature. Gli attuali 78 pini saranno sostituti da altre piante più adatte al contesto urbano con apparati radicali che non rovinino il manto stradale. Una riorganizzazione che risponde ai criteri e agli indirizzi contenuti nel piano del traffico e della mobilità sostenibile appena approvato dal consiglio comunale”.

“Al termine dei lavori avremo una via completamente rinnovata e finalmente percorribile in tutta sicurezza da auto, biciclette e pedoni, sia da persone con mobilità ridotta che con carrozzine – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – la sostituzione dei pini è stata una soluzione sofferta, ma necessaria e inevitabile, alla quale siamo arrivati dopo aver passato al vaglio tutte le eventuali ipotesi e verificato l’inesistenza di alternative. Una decisione che chiude un percorso fatto di confronti e incontri. Abbiamo ascoltato tutte le voci. I cittadini, tra questi i residenti che da tempo segnalavano danni, situazioni di pericolo, disagi, le associazioni ambientaliste, i comitati. Ma la storia di via del Giglio è sotto gli occhi di tutti. Su questa strada erano stati eseguiti lavori di asfaltatura solo pochi anni fa. E dopo poco tempo ci siamo di nuovo ritrovati con il manto rovinato e spaccato dalle radici dei pini, disseminato di dossi e buche che costituiscono pericolo per la viabilità, in particolare quella dolce. Quei lavori erano costati circa 300mila euro. Quando si impiegano così tante risorse pubbliche, lo si deve fare con lungimiranza. Non vogliamo che succeda di nuovo su via del Giglio quello che è accaduto su via Francesca da Rimini, via Foscolo, via Comandini, dove a distanza di pochi anni, saremo costretti a reintervenire, impiegando risorse che avremmo invece destinato alla sistemazione delle tante strade e marciapiedi della città che ancora necessitano di interventi dopo 30 anni di mancata manutenzione. Il nostro nuovo progetto su via del Giglio, che prevede un investimento di oltre 500mila euro, è pensato per durare a lungo termine. Al posto dei pini, metteremo a dimora piante adeguate al contesto urbano che continueranno a garantire ossigeno, ombra e ristoro”.