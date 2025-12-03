Cattolica, la sindaca Foronchi e i parcheggi: “Siamo una città accogliente e accessibile”

“Cattolica è accogliente non solo per la sua veste natalizia, ma anche per la sua accessibilità. Sul fronte dei parcheggi, siamo dotati di numerosi stalli, sia gratuiti che a pagamento, organizzati in modo tale da coniugare la necessaria rotazione della sosta alla vitalità economica della città. Chi continua a sostenere il contrario, veicola un messaggio sbagliato, creando danno all’immagine di Cattolica e ai suoi operatori economici”. Così in una nota la sindaca Franca Foronchi sul tema parcheggi su cui interviene per fare il punto, illustrando nei dettagli la mappa delle principali aree di sosta di Cattolica, diffuse anche via social per agevolare l’accesso in città di cittadini e turisti.

“Mi preme evidenziare innanzitutto che dal primo dicembre – riprende la prima cittadina – il parcheggio De Curtis, che conta ben 270 stalli, sarà interamente gratuito. Sarà chiuso il sabato mattina perché è sede di mercato. Ma un altro grande parcheggio è quello interrato di piazza Repubblica, aperto 24 ore su 24, a pagamento, e che ha 220 posti. A questi si aggiungano, sempre vicino al nostro centro commerciale naturale, il parcheggio di Piazzale Roosevelt, nel retro di Palazzo Mancini, a pagamento e aperto al pubblico dal venerdì, dalle ore 14, e festivi, il parcheggio di piazzetta delle Erbe, anche questo con oltre una ventina di stalli blu. Un’area di sosta che da quando l’abbiamo riacquisita al patrimonio del Comune e trasformata in parcheggio a pagamento, è diventata uno snodo dinamico che permette la rotazione e un ricambio vivace di utenza”.

Ai parcheggi più centrali, si aggiungono quelli principali più periferici “ma ben collegati come Torconca – prosegue la sindaca – sul quale è operativo un servizio navetta a ciclo continuo, e quello dell’Acquario che è ideale per accogliere pullman, bus e camper. A questo elenco, si vanno ad aggiungere tutti gli altri stalli nelle varie vie di Cattolica. Un numero importante che fa della nostra città una destinazione agevolmente accessibile. Con il nuovo Pug per il quale abbiamo appena dato avvio alla fase dell’ascolto dei cittadini, individueremo insieme le nuove aree strategiche dove poter realizzare ulteriori parcheggi a servizio di Cattolica, di chi la vive ogni giorno e dei tanti turisti che ci scelgono come meta per le vacanze”.