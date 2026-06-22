Cattolica, la piazza del Tramonto diventa “Piazza Gian Franco Micucci”

Domenica 28 giugno la piazza del Tramonto di Cattolica sarà intitolata ufficialmente a Gian Franco Micucci, sindaco della città per quattordici anni, scomparso nel 2005. La cerimonia di svelamento della targa è in programma alle 21 in piazza del Tramonto, con gli interventi della sindaca Franca Foronchi, dell’ex capo di gabinetto di Micucci Franco Mascilongo e del vicesindaco Federico Vaccarini. A seguire il concerto del trio Cosmic Confluence, composto da tre docenti dell’Accademia – Centro studi musicale “Giorgio Della Santina”.

La data non è casuale: il 28 giugno Micucci fu eletto sindaco di Cattolica per la prima volta. Fu lui a decidere, in sede di variante al progetto definitivo della Darsena a Mare, di rinunciare alla costruzione di un edificio commerciale in quell’area per ricavare invece uno spazio aperto sul mare, che prese il nome di piazza del Tramonto.

«Questo luogo è già da tempo, per i cattolichini, la piazza di Micucci», ha dichiarato la sindaca Foronchi. «Aveva un’intelligenza molto spiccata, un amore per la città profondo e una capacità di visione che gli veniva anche dalla sua formazione di sociologo e pedagogista. Quei luoghi identitari che ancora oggi sono icone della città sono opera sua.»