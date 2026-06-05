Cattolica, la nuova piazza e i Giardini De Amicis restituiti da Hera all’amministrazione comunale

A Cattolica ultimi step tecnici verso la riconsegna ufficiale alla città della nuova piazza e Giardini De Amicis. Questa mattina il Gruppo Hera, società incaricata dei lavori, ha riconsegnato all’Amministrazione comunale l’area interessata per mesi dagli interventi che torna così di nuovo fruibile da cittadini e cittadine. Entro la prossima settimana sarà invece ripristinato il doppio senso di marcia. Ultimi passaggi prima del taglio del nastro che sarà sabato 13 giugno, alle ore 11, ai Giardini De Amicis.

Durante l’inaugurazione, che sarà presieduta dalla sindaca Franca Foronchi, insieme con la Giunta e gli uffici del Comune, i dirigenti del Gruppo Hera e altri rappresentanti istituzionali, si presenterà l’opera alla cittadinanza, illustrando nei dettagli gli interventi che hanno permesso di ridisegnare un’area centrale di Cattolica, rendendola più funzionale, sicura, sostenibile e accogliente.

Un’opera composta da una parte sottostante, la vasca di laminazione interrata da 5.000 metri cubi per la raccolta della prima pioggia, e dalla piazza e giardini soprastanti.

La riapertura rappresenta il completamento di un percorso di riqualificazione volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici e la fruibilità dell’intera zona da parte della cittadinanza.