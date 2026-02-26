Cattolica, la motonave Mt Buster cambia sponda e andrà in Montenegro: “Vincoli incredibili, una sconfitta per tutti”

La Regina dell’Adriatico perde l’Emporio del mare. La motonave, infatti, lunedì scorso è salpata dal porto di Cattolica per raggiungere il Montenegro.

«Dal 1996 la Mt Buster ha accompagnato tanti pescatori sportivi, provenienti da tutta Italia, nell’avventura della pesca con la canna a palamiti e sgombri – ricorda l’armatrice Paola Giunta -. Dal 2017 la motonave si è trasformata in un negozio galleggiante, strettamente collegato all’argomento del mare, dove era possibile trovare conchiglie da tutto il mondo, barche, pesci, reti e tanto altro».

L’Emporio del mare, nel periodo estivo, è così diventato un elemento distintivo del porto di Cattolica e un’attrazione molto apprezzata dai turisti. Nel 2024 però, una svolta inaspettata ha di fatto cancellato l’attività. «È arrivata la notizia che, siccome quello di Cattolica è un porto peschereccio – spiega Giunta -, l’Emporio del mare lì non ci poteva stare, per cui la motonave Mt Buster ha dovuto mollare gli ormeggi e anche la concessione. Così dopo 8 anni, durante i quali l’Emporio ha accolto e stupito con le sue conchiglie tantissimi bambini e adulti e io, in qualità di armatrice, ho dovuto vendere la barca che andrà in Montenegro e non ho potuto riaprire. Credo però che la chiusura dell’Emporio del mare rappresenti una sconfitta non solo mia personale, ma anche del tessuto economico e commerciale di Cattolica».

La brutta novità è arrivata con l’adozione del nuovo piano del porto, avvenuta nell’agosto del 2024, che ha prima provocato lo spostamento dell’imbarcazione in un altro punto della darsena per lasciare spazio a dei natanti da lavoro e, soprattutto, l’impossibilità di esercitare l’attività. Tra l’altro la nuova posizione della motonave aveva creato malcontento nei chioschisti antistanti, che nel maggio del 2025 ne hanno denunciato l’impatto sulla passeggiata e il degrado. Accuse accolte con amarezza e incredulità dall’armatrice che ha ribadito quanto invece l’emporio fosse apprezzato, tanto da essere considerato, da molti turisti, come l’ultimo negozio romantico di Cattolica. «Ringrazio le persone che hanno apprezzato l’Emporio del mare e che mi hanno dimostrato vicinanza e sostegno – conclude Giunta -. A tutti, senza esclusioni, auguro una buona vita».