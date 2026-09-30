Cattolica, la famiglia Rotondi domina i tricolori di beach bocce: Francesco è campione d’Italia, terzo posto per il padre Angelo

Cattolica
  • 30 settembre 2026
Angelo e Francesco Rotondi
Angelo e Francesco Rotondi

Cattolica torna protagonista ai Campionati Italiani di beach bocce. Alle finali nazionali 2026, disputate il 5 e 6 settembre all’Habitat Le Bandie di Carbonera, in provincia di Treviso, gli atleti della Bocciofila Cattolica hanno conquistato due posti sul podio nella specialità individuale.

A laurearsi Campione d’Italia è stato Francesco Rotondi, che con la vittoria di quest’anno conquista il titolo individuale per il quarto anno consecutivo, confermandosi ancora una volta ai vertici nazionali della disciplina.

A completare il doppio podio cattolichino è Angelo Rotondi, padre di Francesco, che nella stessa specialità ha conquistato il terzo posto. Padre e figlio salgono così insieme sul podio tricolore dell’individuale, firmando un traguardo di particolare rilievo per la Bocciofila Cattolica, che nelle ultime stagioni ha conquistato sette titoli italiani e numerosi piazzamenti, confermando una presenza costante nelle competizioni nazionali.

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