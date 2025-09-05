Cattolica, la disperazione del bagnino: “Hanno tagliato decine di lettini nella notte, maledetti” VIDEO

Una disperazione documentata sui social, quella di Lorenzo Ercoles, titolare del Bagno 76-77 di Cattolica. Nella notte ignoti vandali hanno tagliato decine di lettini del suo stabilimento. “A vederle tutte insieme fanno quasi paura, ma poi pensi la tela costa 30 euro a brandina, c’è l’assicurazione, non è il danno economico il problema è l’intimidazione, perché noi non possiamo sapere chi sia stato, ma lo possiamo immaginare, non è una ragazzata da sedicenni ubriachi, non è un dispetto di un tifoso arrabbiato. Qui noi possiamo immaginare chi sia stato, anche se non possiamo dirlo”.