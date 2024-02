Un brigadiere e un appuntato dei carabinieri della Tenenza di Cattolica, sono rimasti lievemente feriti mentre inseguivano un’auto sospetta segnalata e che aveva saltato un loro posto di blocco . La Stilo su cui viaggiavano all’incrocio tra via Po e via Mincio, a causa dell’asfalto bagnato e di un dosso, ha perso aderenza e si e schiantata contro un albero ad alto fusto. Le lesioni per i militari sono state causate dallo scoppio degli airbag. L’auto inseguita ha fatto perdere le proprie tracce.