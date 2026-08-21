Cattolica, incidente: pauroso scontro tra auto e scooter, 60enne all’ospedale

Un brutto incidente stradale ieri sera, giovedì 20 agosto, verso le 22 a Cattolica sulla Statale 16 nei pressi del McDonald’s. Il sinistro ha visto il violento impatto tra uno scooter Honda con in sella un uomo di 60 anni e un’Alfa Romeo guidata da una donna. Per cause in accertamento da parte dei Carabinieri di Cattolica, lo scooter si è scontrato mentre procedeva in direzione Pesaro, con l’auto che in uscita da un’area di servizio invece di immettersi in direzione sud ha svoltato nella direzione opposta. L’uomo è stato sbalzato sull’asfalto e trasportato in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.