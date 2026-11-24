Un ulteriore, significativo, passo concreto nel segno del potenziamento dell’assistenza territoriale. Ecco cosa rappresenta l’Ospedale di Comunità (Os.Co) di Cattolica, collocato al primo piano dell’ospedale Cervesi e attivato il maggio scorso al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato una superficie complessiva di circa 870 mq precedentemente adibita ad ambulatori: un intervento dal costo totale di 3 milioni e 557mila euro (compreso il miglioramento sismico dell’ospedale) e finanziato con fondi PNRR per 2 milioni e 700mila euro.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, martedì 24 novembre, alla presenza dei vertici di Ausl Romagna e di numerosi amministratori del territorio, oltre ai professionisti che prestano il loro servizio, un momento di incontro per conoscere gli spazi, le funzioni e le opportunità del nuovo Ospedale di Comunità e condividere il suo ruolo nella rete dei servizi territoriali.