La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, martedì 24 novembre, alla presenza dei vertici di Ausl Romagna e di numerosi amministratori del territorio, oltre ai professionisti che prestano il loro servizio, un momento di incontro per conoscere gli spazi, le funzioni e le opportunità del nuovo Ospedale di Comunità e condividere il suo ruolo nella rete dei servizi territoriali.

Un ulteriore, significativo, passo concreto nel segno del potenziamento dell’assistenza territoriale. Ecco cosa rappresenta l’Ospedale di Comunità (Os.Co) di Cattolica , collocato al primo piano dell’ospedale Cervesi e attivato il maggio scorso al termine dei lavori di ristrutturazione che hanno interessato una superficie complessiva di circa 870 mq precedentemente adibita ad ambulatori: un intervento dal costo totale di 3 milioni e 557mila euro (compreso il miglioramento sismico dell’ospedale) e finanziato con fondi PNRR per 2 milioni e 700mila euro.

La struttura è dotata di 16 posti letto (7 camere doppie e 2 singole, di cui 1 doppia a uso singola), oltre a una serie di locali di supporto, tra i quali una palestra con attrezzature per riabilitazione secondo le necessità e una sala residenzialità dotata di cucina ad uso dei caregiver e pazienti, come pure di tutte le apparecchiature tecnologiche necessarie al monitoraggio delle condizioni cliniche. Si tratta di posti letto dedicati alle cure intermedie, ovvero un servizio rivolto a persone che non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero per acuti, ma necessitano ancora di assistenza sanitaria prima di poter tornare a casa in condizioni di sicurezza. È quindi prevista una permanenza di breve durata, mediamente di 20 giorni (mai superiore al mese), per restituire le abilità perse alla persona prima che rientri alla sua famiglia e al luogo di vita.

L’Os.Co afferisce al Dipartimento di Cure Primarie e Medicina di Comunità dell’Ambito di Rimini, sotto la Direzione Sanitaria del Direttore UO Cure Primarie di Rimini, e ha un ruolo fondamentale nel lavoro di integrazione con la medicina generale in tutti i percorsi in favore dei cittadini nei passaggi ai diversi setting assistenziali (dall’ospedale al territorio, ma anche dal territorio verso luoghi intermedi).

Proprio per rispondere nella maniera più appropriata a tale fascia di bisogni sempre più emergente è una struttura a gestione mista, infermieristica con la presenza medica, dove l’assistenza è garantita dalla presenza continuativa di una equipe assistenziale presente h 24, 7 giorni su 7. Tale equipe è composta da una dotazione di 11 infermieri, di cui una con funzioni di Case Management (coordina e personalizza il percorso assistenziale di pazienti complessi o cronici, garantendo continuità tra ospedale e territorio, qualità delle cure e appropriatezza delle risorse), una Responsabile Infermieristica di Struttura, 7 operatori sociosanitari. Il gruppo dei medici che operano direttamente nell’Os.Co di Cattolica è costituito da 9 Medici di medicina generale, il cui ruolo di integrazione con il restante territorio è particolarmente prezioso. Altrettanto fondamentale è il supporto della UO Medicina interna dell’Ospedale di Cattolica, che garantisce la formazione continua degli operatori e la cogestione dei pazienti più critici, in una logica di reciproca crescita. Il loro lavoro, a seconda dei bisogni emersi dai Piani di Assistenza Individualizzati (PAI) multidisciplinari delle persone assistite, si svolge in integrazione con altri professionisti (fisioterapisti, assistenti sociali, medici specialisti, ecc.) coinvolti nei processi di cura in maniera funzionale sulla base delle esigenze di questo servizio, che mira a far raggiungere alla persona il più alto grado di autonomia prima del rientro sicuro al domicilio o in altre soluzioni appropriate.