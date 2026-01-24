Cattolica, in via Curiel saranno rimossi 8 pini

CATTOLICA. A Cattolica proseguono i lavori di Hera in via Curiel per la sostituzione delle reti idriche. Il cantiere fa parte dei lavori per la realizzazione della vasca di laminazione nell’area dei Giardini De Amicis per ridurre gli scarichi a mare in caso di pioggia. Lunedì verranno rimossi otto pini per motivi di sicurezza, dopo che una perizia agronomica che ne ha accertato la pericolosità. Una volta concluso il cantiere, Hera lascerà lo spazio già predisposto per consentire all’amministrazione comunale di piantare nuovi alberi. L’intero progetto, realizzato in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale con un investimento di oltre 10 milioni di euro, ha come obiettivo primario la salvaguardia del mare e la protezione idraulica della città in caso di piogge intense. L’intervento principale prevede la costruzione di una vasca interrata da 5.000 metri cubi per la raccolta della prima pioggia e l’ottimizzazione della rete fognaria circostante e la riconsegna dell’area dei Giardini De Amicis alla comunità, dopo una profonda riqualificazione architettonica con nuove aree verdi e spazi attrezzati per la socializzazione, il cui completamento è previsto entro aprile 2026.