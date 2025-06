Cattolica, in pensione lo storico vigile dopo oltre 40 anni di servizio: “È stato un onore”

Un lungo percorso di dedizione e servizio alla comunità si è concluso nei giorni scorsi con il pensionamento di Maurizio Piva, storico agente della Polizia Locale di Cattolica, in servizio fin dal 1979 come stagionale e in pianta stabile dal 1987.

Un punto di riferimento per colleghi e cittadini, Piva ha attraversato decenni di trasformazioni nella gestione della sicurezza urbana, sempre con professionalità, senso del dovere e spirito di collaborazione.

Nel corso di un incontro per ringraziarlo, la sindaca Franca Foronchi ha voluto sottolineare l’importanza del suo lungo impegno: “Il lavoro del vigile è profondamente cambiato nel corso degli anni, e Maurizio ha saputo affrontare questi mutamenti con grande capacità di adattamento. Ha vissuto il cambiamento del Corpo da vicino, contribuendo a farlo crescere e diventando un solido punto di riferimento, anche in supporto alle altre forze dell’ordine. A lui va la nostra riconoscenza per quanto ha dato alla nostra città.”

Maurizio Piva ha affidato poche parole al momento del congedo: “Lascio il Corpo della Polizia Locale con serenità, consapevole del grande valore professionale e umano dei colleghi che continueranno a svolgere questo importante ruolo. È stato un onore indossare questa divisa.”