“Cattolica in fiore”: domenica il gran finale

Ultimo giorno di “Cattolica in fiore” domani, domenica 4 maggio, a conclusione di una 53° edizione di grande successo che ha registrato ogni giorno un’altissima affluenza di pubblico. Tra le curiosità di quest’anno, oltre alla bellezza e originalità degli stand, ricchi di proposte e idee su piante, fiori e arredi interni ed esterni, la variegata geografia degli espositori. Gli oltre 100 florovivaisti che hanno partecipato a “Cattolica in fiore” provengono infatti da ogni parte d’Italia, da nord a sud, dalla Lombardia alla Sicilia, passando per il Veneto, la Toscana, il Lazio, la Campania, le Marche e la Puglia. Ma non manca ovviamente la natura della Romagna: tante anche le aziende agricole di Cattolica e del nostro territorio presenti alla mostra mercato.

Ma a “Cattolica in fiore” è la città intera che si trasforma in un grande giardino, con vetrine e menù fioriti nei negozi, ristoranti e bar di Cattolica. Passeggiando per la mostra si potranno ammirare le bellissime creazioni e gustare drink e menù floreali con cui gli esercenti della città hanno dato prova di grande creatività. Spazio anche all’arte e all’artigianato. Via del Risorgimento è una galleria di dipinti a cielo aperto dove pittori di talento espongono le proprie opere, mentre via Matteotti è la strada dell’artigianato. Ancora arte con la mostra “Macchie” a Palazzo del Turismo e visitabile fino 12 al maggio.