Cattolica, in bici strappa la borsetta a una donna: 27enne arrestato

Nella serata di giovedì 19 giugno, i Carabinieri di Riccione hanno tratto in arresto un 27enne, domiciliato in provincia di Piacenza, per furto con strappo ai danni di una donna.

Erano da poco passate le 22 quando, in pieno centro a Cattolica, il giovane, in sella a una bicicletta, si è avvicinato a una donna seduta su una panchina e con mossa fulminea, le ha strappato via la borsetta che teneva tra le mani. Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione di un’altra donna che ha tentato vanamente di fermare il fuggitivo riuscendo solamente a rallentarne la fuga in bici.

Il tentativo di dileguarsi del 27enne è però stato breve: grazie alla collaborazione di passanti che anch’essi avevano assistito alla scena, i Carabinieri, immediatamente giunti sul posto a seguito di segnalazioni al 112, riuscivano a bloccare il giovane malvivente e recuperare la refurtiva, restituendola alla legittima proprietaria.

Condotto in caserma, il ladro è risultato già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio; dichiarato in stato di arresto per furto con strappo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza di Riccione in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata odierna.