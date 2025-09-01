Cattolica, in bici e vestito da ciclista scippa la borsa a una donna

La fantasia dei malviventi non ha più limite. Dall’inizio dell’anno fra truffe, imbrogli e furti se ne sono già sentite di tutti i colori. Ma quello che è accaduto ieri mattina a Cattolica rappresenta un’ulteriore escalation sul fronte del ladrocinio.

Dunque veniamo a ieri mattina, zona Navi a Cattolica, a pochi passi dal confine con Misano. Un uomo in sella a una bici vestito di tutto punto con il classico completo da ciclista della domenica e persino il caschetto in testa, si ferma per un attimo a chiedere informazioni. A dargli retta trova una donna del posto che gli spiega come avrebbe dovuto comportarsi e lo saluta. Neppure il tempo di voltarsi, che il ciclista riparte di gran carriera sui pedali, punta la borsetta sotto il braccio della donna e con un colpo netto gliela strappa e si dà alla fuga in direzione nord, verso Misano. Praticamente impossibile da raggiungere per una persona a piedi. Così alla malcapitata non è rimasto altro da fare che presentarsi subito al cospetto delle forze dell’ordine per sporgere denuncia.