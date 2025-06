Cattolica, in autostrada si getta dall’auto in corsa, miracolata una donna: appena dieci giorni di prognosi

Ha aperto improvvisamente lo sportello e si è buttata dall’auto in corsa, ma miracolosamente ha riportato lievi ferite. Il fatto è accaduto alcuni giorni fa sulla corsia sud dell’A14, vicino al casello di Cattolica. A compiere il gesto inconsulto una 34enne seduta al posto da passeggera. In auto con lei erano presenti anche la madre e il compagno di quest’ultima. La donna è stata trasportata d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. Qui è stata tenuta sotto osservazione per la notte e successivamente dimessa con soli 10 giorni di prognosi. Sul posto è intervenuta anche la polizia autostradale.