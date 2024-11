Cattolica, in arrivo un playground di basket illuminato e videosorvegliato

Un nuovo campo da basket all’aperto, illuminato e videosorvegliato, sarà presto realtà a Cattolica. Si tratta di un importante progetto pensato per i giovani e per tutti gli appassionati di pallacanestro, che potranno finalmente avere a disposizione uno spazio pubblico moderno e sicuro per giocare e allenarsi.

Il playground sarà realizzato con un investimento complessivo di 160.000 euro, di cui 75.000 euro finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 85.000 euro dal Comune di Cattolica.

Il commento della sindaca Franca Foronchi: “Questo intervento risponde all’esigenza di dotare la nostra città di spazi moderni e funzionali per lo sport all’aperto, offrendo al tempo stesso nuove opportunità di aggregazione per i giovani e la comunità intera. Siamo entusiasti di annunciare la realizzazione di questa opera, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di miglioramento degli spazi pubblici di Cattolica. È un progetto che coniuga attenzione allo sport, al benessere e alla socialità, valori fondamentali per una città viva e inclusiva. Questo nuovo playground sarà un luogo di incontro e crescita, capace di valorizzare il tempo libero dei nostri ragazzi e di tutti gli appassionati di basket”.