Cattolica, il Windsurf Day torna sabato 23 agosto

È una delle feste più longeve e amate dell’estate cattolichina. Sabato 23 agosto, sulla spiaggia libera della zona 110, torna il Windsurf Day Cattolica, giunto alla sua 45ª edizione e organizzato dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune. L’edizione 2025 prenderà il via nella mattinata con prove libere e gratuite in mare di Sup, surf, windsurf e wingfoil, aperte a tutti, anche ai principianti. Un’occasione unica per avvicinarsi a discipline che hanno fatto la storia della spiaggia di Cattolica e che ogni anno richiamano centinaia di appassionati.Il pomeriggio sarà dedicato alla Long Distance Classic: una gara che vedrà sfidarsi in mare windsurf, wingfoil e kite, con decine di tavole vintage a colorare la superficie dell’acqua. Il momento più atteso sarà la partenza, suggestiva e spettacolare: gli atleti correranno dalla battigia per imbracciare la propria tavola e lanciarsi nella competizione. A seguire, la premiazione con la presenza delle autorità comunali e dei soci del Circolo Nautico, insieme all’estrazione dei premi.Dalle 17 la festa si sposterà sulla spiaggia con un aperitivo al tramonto accompagnato dalla musica dal vivo di No Longer Player e Gli Amici di Adam. La serata continuerà con la cena per i soci del Circolo e culminerà alle 22 con il Surf Groove Party, il tradizionale appuntamento che farà ballare e cantare a piedi nudi sulla sabbia con il dj-set di Gerbo e Cobra, in collaborazione con il brand “Acquasalata”.Come da tradizione, uno degli elementi più attesi sono le magliette ufficiali del Windsurf Day, firmate da Aldo Drudi: autentici oggetti da collezione disponibili presso la segreteria del Circolo (tel. 0541-953810; 3348804114).