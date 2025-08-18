Cattolica, il Windsurf Day torna sabato 23 agosto

È una delle feste più longeve e amate dell’estate cattolichina. Sabato 23 agosto, sulla spiaggia libera della zona 110, torna il Windsurf Day Cattolica, giunto alla sua 45ª edizione e organizzato dal Circolo Nautico Cattolica con il patrocinio del Comune. L’edizione 2025 prenderà il via nella mattinata con prove libere e gratuite in mare di Sup, surf, windsurf e wingfoil, aperte a tutti, anche ai principianti. Un’occasione unica per avvicinarsi a discipline che hanno fatto la storia della spiaggia di Cattolica e che ogni anno richiamano centinaia di appassionati.

Il pomeriggio sarà dedicato alla Long Distance Classic: una gara che vedrà sfidarsi in mare windsurf, wingfoil e kite, con decine di tavole vintage a colorare la superficie dell’acqua. Il momento più atteso sarà la partenza, suggestiva e spettacolare: gli atleti correranno dalla battigia per imbracciare la propria tavola e lanciarsi nella competizione. A seguire, la premiazione con la presenza delle autorità comunali e dei soci del Circolo Nautico, insieme all’estrazione dei premi.

Dalle 17 la festa si sposterà sulla spiaggia con un aperitivo al tramonto accompagnato dalla musica dal vivo di No Longer Player e Gli Amici di Adam. La serata continuerà con la cena per i soci del Circolo e culminerà alle 22 con il Surf Groove Party, il tradizionale appuntamento che farà ballare e cantare a piedi nudi sulla sabbia con il dj-set di Gerbo e Cobra, in collaborazione con il brand “Acquasalata”.

Come da tradizione, uno degli elementi più attesi sono le magliette ufficiali del Windsurf Day, firmate da Aldo Drudi: autentici oggetti da collezione disponibili presso la segreteria del Circolo (tel. 0541-953810; 3348804114).