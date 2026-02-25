Cattolica, il Regina Fumetti Festival nel segno dei Marlene Kuntz

Cattolica è pronta ad ospitare la quarta edizione del Regina Fumetti Festival, evento unico in cui si incontrano il mondo del fumetto, della musica e dell’illustrazione per dare vita a spettacoli originali e coinvolgenti. Da giovedì 2 a sabato 4 aprile, la città sarà animata da reading, film, mostre, rassegna stampa a fumetti, e l’imperdibile concerto disegnato di una delle band rock più celebri nel panorama musicale, ospite del cartellone 2026: i Marlene Kuntz. Tre giorni di immersione piena nella magìa di spettacoli a fumetti che coinvolgeranno il Teatro della Regina, il Salone Snaporaz, il Centro Culturale Polivalente, Aquasalata, Beach Bar e altri luoghi della città.

Il Regina Fumetti Festival è organizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Cattolica, ed è ideato e realizzato a cura del direttore artistico Alessandro Baronciani. A presentare il cartellone, il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, la direttrice dei servizi culturali e teatri di Cattolica Simonetta Salvetti, il direttore artistico del RFF Alessandro Baronciani, la direttrice del Centro Culturale Polivalente Cristina Bambini e l’autrice del manifesto Elisa Menini.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di un festival unico che fa incontrare il disegno e la musica – commenta il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini – Dopo aver ospitato artisti come Zerocalcare e Makkox, quest’anno abbiamo la celebre band dei Marlene Kunz. Ma tutto il cartellone 2026 è ricco di spettacoli coinvolgenti con artisti straordinari. Per tre giorni Cattolica è l’indiscussa Regina del Fumetto, oltre che originale centro di produzione artistica e musicale. E il tutto sullo sfondo dei nostri luoghi della cultura, contenitori di creatività come il Teatro della Regina, lo Snaporaz e il Centro culturale polivalente”.

“L’edizione di quest’anno, con il manifesto di Elisa Menini, è incentrata sugli Yokai giapponesi – spiega il direttore artistico Alessandro Baronciani - Abbiamo voluto giocare su questi spiriti che vivono in giro per Cattolica e aiutano i fumettisti a creare le storie. Anche per l’edizione 2026 abbiamo profuso tantissime energie per offrire al pubblico un festival unico. Quello che facciamo qui a Cattolica non esiste in tutta Italia. Nei nostri spettacoli, fumettisti e musicisti creano qualcosa di mai visto. Ogni giorno del Festival sarà una sorpresa sempre nuova”.

Il programma

Il RFF parte giovedì 2 aprile con l’inaugurazione della mostra “Skateboards illustrated” all’Aquasalata (via Marx,11) alle ore 19 che aprirà ufficialmente il Festival. Accompagnamento musicale di Cobra dj set e aperitivo di benvenuto. Ingresso gratuito. Alle ore 21, al Salone Snaporaz (piazza Mercato, 15), sarà proiettato il film “Metropolis” di Osamu Tezuka e a seguire “Tokio Godafathers” di Satoshi Kon (biglietti in vendita al Salone Snaporaz). Il RFF prosegue al Beach Bar (Lungomare Rasi Spinelli) dove alle 22.30 prenderà vita la “Cosplayer Night”.

Venerdì 3 aprile, la seconda giornata di Festival presenta il reading di fumetti “La sindrome di Baj” di Ariele Frizzante e Davide Toffolo, al Salone Snaporaz (piazza Mercato, 15) alle ore 17, mentre alle ore 18 il palco ospiterà “Ufficio gestione spiriti” di Juta. A concludere il pomeriggio nel segno del fumetto il reading “Manuale d’amore – è vero, non ero io, eri tu” di Edo Massa. Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero e gratuito. Alle ore 20 aperitivo e firmacopie con gli autori e Cobra dj set. Il RFF si sposta al Teatro della Regina (piazza della Repubblica, 29) per alzare il sipario alle ore 21 sul concerto disegnato dei Marlene Kuntz per i 30 anni dell’album “Il vile”. Alle ore 20.30 apertura porte. A disegnare il concerto della band, il direttore artistico Alessandro Baronciani insieme con Ale Giorgini e Krimiom. Dopo il concerto, i Marlene Kuntz incontreranno i fan per far firmare le copie de “Il vile” illustrato da Baronciani e da altri fumettisti: Juta, Criminaliza, Edo Massa,Viola Bartoli, Nomisake e Guido Brualdi.

Il terzo giorno di Regina Fumetti Festival, sabato 4 aprile, sveglia la città con “Buongiorno fumetto!”, una curiosa rassegna stampa nel segno dell’illustrazione a cura di Michele Ginevra. Appuntamento alle ore 10.30 allo Staccoli Caffè (via Dottor Ferri, 2). Il pomeriggio, alle ore 15, al Centro Culturale Polivalente si illustrerà la mostra dell’editore “Coconino Press”, mentre alle ore 16, al Salone Snaporaz, andrà in scena il reading di fumetti e concerti disegnati “Umbria song comics”, disegni live di Laura Micieli e musica di silvia Lovicario. A seguire, alle ore 17, il concerto a fumetti di e con Guido Brualdi “Ma non erano in tre?” e alle ore 18 il concerto disegnato “Any other”. Per i 10 anni del disco “Silently, quietly, going away”, ci sarà la presentazione del fumetto con le canzoni disegnate in tiratura limitata. Alle ore 19, aperitivo e firmacopie con le autrici e gli autori e Cobra dj set.

Il manifesto del Regina Fumetti Festival 2026 è a firma di Elisa Menini.