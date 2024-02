Cattolica, il Panificio Trincanti è una storia lunga 120 anni. Il ttiolare: “Sono passato dalla culla al forno”

Il profumo croccante del pane si spande su via del Porto da 120 anni. Non si sono mai mossi da lì, dal civico 134. E da 4 generazioni, ogni giorno, continuano a impastare farine e a sfornare prelibatezze dolci e salate per i palati dei cattolichini e non solo. Una passione che sfida il tempo quella della famiglia Tirincanti e che ha appena fatto conquistare al loro omonimo Panificio l’ambito riconoscimento di Bottega Storica. A consegnare la targa nelle mani di Giovanni, Alberto, Alessandro, Giovanna e Marzia Tiricanti, sono stati il Vice Sindaco e Assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e la presidente di Cna Cattolica e San Giovanni in Marignano Monica Mazzini. Con il panificio Tirincanti, sale a 10 il numero delle Botteghe storiche di Cattolica.

In famiglia, sono stati tutti cresciuti nell’amore per farine e pane. “Sono passato dalla culla al forno” racconta Giovanni.

“Le Botteghe storiche sono un vanto per Cattolica – commenta il Vice sindaco Belluzzi – sono un valore aggiunto per la nostra realtà. E il nostro obiettivo è quello di sostenerle per fare in modo che quel sapere e quell’arte, continuino a tramandarsi alle generazioni future. Le Botteghe storiche sono tutti tasselli che vanno a comporre quel centro commerciale naturale e diffuso fatto di attività uniche che raccontano lo spirito del nostro territorio. Lo spirito di gente tenace capace di creare realtà che non si esauriscono nel prodotto commerciale, ma testimoniano una vera cultura imprenditoriale”. “L’iscrizione all’albo delle botteghe storiche è un attestato di stima per un’attività che rappresenta un punto di riferimento per Cattolica - sottolinea la Presidente di Cna Cattolica Monica Mazzini - siamo orgogliosi di aver accompagnato questa bella realtà del nostro territorio nel percorso di iscrizione all’albo delle Botteghe storiche. Nel 2020 abbiamo proposto all’Amministrazione questa misura perché crediamo che la valorizzazione del commercio e dell’artigianato tradizionale possano essere delle eccellenze per la nostra comunità”.

Le altre Botteghe storiche della Regina, dal 2021 ad oggi, sono: Mercato coperto, Oivos, Maffi, Boutique Ferretti, Tipolitografia F.lli Caldari, Staccoli, Bar pasticceria Canasta, Antica Farmacia Ballotta, Ottica Lisotti.