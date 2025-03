Cattolica, il Museo della Regina festeggia 25 anni con un ricco programma di eventi

Il Museo della Regina di Cattolica si prepara a celebrare i suoi venticinque anni l’8 aprile, giorno in cui, nel 2000, fu inaugurata la nuova sede del Museo civico (già Antiquarium) presso lo storico edificio dell’Ospedale dei Pellegrini, restaurato e ristrutturato grazie ai fondi del Grande Giubileo.

Negli anni, il Museo è diventato un punto di riferimento per il territorio e i turisti, grazie alle sue intense attività di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio; ha consolidato la sua presenza accanto alle comunità territoriali grazie alla didattica per le scuole, le conferenze sull’archeologia e la marineria, le visite guidate, le attività per famiglie, i raduni delle imbarcazioni storiche e, recentemente, le residenze di artisti e il dialogo fra arte e collezioni museali.

Di Giubileo in Giubileo, il Museo festeggia un quarto di secolo con un ricco programma di iniziative ed eventi dedicati alla scoperta della storia e del patrimonio cittadino che animeranno l’intero anno. Si parte martedì 8 aprile, alle 18.00, con un concerto che vedrà come protagonista la mezza soprana cattolichina Mara Gaudenzi, accompagnata dall’arpista Elisabetta Rossi, con una selezione di brani tratti dal repertorio di Rossini, Mozart e Bellini.

Fra l’11 e il 13 aprile, un progetto di sonorizzazione animerà le sezioni museali con “paesaggi sonori” ideati insieme al sound designer Gianmaria Gamberini, per invitare i visitatori ad “ascoltare” le collezioni.

Il mese di maggio sarà dedicato a conferenze e passeggiate patrimoniali intorno al tema del pellegrinaggio, del viaggio e della sosta con la partecipazione, l’11 maggio, di Tommaso di Carpegna, professore ordinario presso l’Università di Urbino “Carlo Bo”.

A giugno, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, saranno aperte le porte dei depositi del Museo per conoscere il lavoro “dietro le quinte”, mentre luglio sarà dedicato alla scoperta del patrimonio cittadino con le visite guidate attraverso la storia della città, i laboratori di “Un’Estate da Regina” e “Vele al terzo: Raduno delle imbarcazioni storiche” (26 e 27 luglio).

In autunno si tornerà a parlare di temi di archeologia e storia, attraverso conferenze e presentazioni dei risultati di studi, ricerche e collaborazioni in corso.